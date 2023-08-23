Тренер привела спортсменку к многочисленным победам

Знаменитая российская спортсменка Алина Кабаева приложила немало усилий, чтобы добиться небывалых высот на профессиональном поприще. Звезда художественной гимнастики за годы активной карьеры неоднократно становилась чемпионкой Европы и мира.

В 2004 году она на Олимпийских играх в Афинах она стала обладательницей долгожданной золотой медали. Сегодня 40-летняя остается в спорте уже в качестве руководителя профильного издания.

Параллельно заслуженный мастер спорта России занимается общественной и политической деятельностью. Алина Кабаева отличается твердыми патриотическими взглядами. А США, Канада, Великобритания и страны Евросоюза видят в ней страшную угрозу.

Олимпийская чемпионка после начала специальной военной операции оказалась под западными санкциями, как и ее легендарный тренер Ирина Винер. К слову, спортивный педагог в свое время очень многое сделала для становления будущей мировой звезды.

Алина Кабаева начала заниматься у прославленного отечественного тренера в 11 лет. Ирина Винер, можно сказать, издевалась над своей подопечной, придумав очень строгие правила.

К примеру, педагог внимательно следила за весом спортсменки, фактически морила голодом будущую олимпийскую чемпионку и заставляла в кратчайшие сроки похудеть до необходимых значений. Более того, однажды Алина попала в допинговый скандал и уже была готова все бросить. Винер посоветовала ей обратиться к религии. Тогда мусульманка Кабаева приняла православие.



Во многом странный метод Ирины Винер сработал. Старания тренера и жесткие ограничения позволили Алине Кабаевой стать звездной художественной гимнастики мирового значения.