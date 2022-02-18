Комментаторы гадают, связано ли это с обидным для спортсменки вторым местом

Российская фигуристка, участница зимних Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова ненароком показала неприличный жест, выступая на церемонии награждения призеров одиночной программы. Семнадцатилетняя спортсменка продемонстрировала на камеру средний палец, держа в руках символ Олимпиады-2022 – панду Бин Дунь Дунь.

На фотографию моментально обратил внимание спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который выложил снимок с призером одиночной программы в социальные сети. В комментариях многие усомнились в том, что россиянка намеренно показала этот жест. Хотя нашлись и те, кто предположил, что Александра не смогла совладать с эмоциями и находится в состоянии сильнейшей обиды и стресса за "серебро".

Россиянку крайне задело второе место на Олимпиаде – после выступления Трусова, узнав, что ее обогнала Щербакова по баллам, устроила истерику. Попыталась успокоить тренер Этери Тутберидзе, но фигуристка ее оттолкнула. Заплаканная Александра закричала, что больше не собирается выходить на лед и желает покончить с карьерой. После номера Трусова пыталась спрятаться от камер репортеров и сотрудников российской сборной, которые пытались успокоить ее. А позднее, придя в себя, заявила, что находится на турнире без мамы и собак уже три недели и безумно скучает по семье.

Трусова – первая в истории фигурного катания спортсменка, которой удалось совершить пять четверных прыжков за один прокат. После исполнения аплодировал весь зал, пораженный историческим достижением женского фигурного катания в исполнении Александры.