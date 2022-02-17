Спортсменка побила свой собственный рекорд

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила пять четверных прыжков на Играх в Пекине. Она стала первой в женском фигурном катании, кому удалось сделать этот элемент на Олимпиаде.

После проката спортсменка поднялась на первое место, набрав рекордные для себя 251,73 балла. Она совершила две ошибки во время четверного тулупа и каскада двойной аксель-тройной тулуп, но все же откатала без падений.

Выступление Трусовой завершилось овациями – зал встал после ее исполнения произвольной программы, поскольку по уровню сложности никто из женщин раньше не показывал ничего подобного.