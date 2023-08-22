"Алина зазвездилась после Олимпиады": сестра Загитовой выступила с признанием

Всплыл один неожиданный факт о фигуристке

Младшая сестра Алины Загитовой Сабина высказалась о поведении своей звездной сестры. В недавнем интервью ближайшая родственница олимпийской чемпионки поделилась своим мнением о звездности сестры и раскрыла неприятную правду.

"После Олимпиады было. Приехала и такая: Называй меня теперь на "Вы",– рассказала Сабина в "Шоу Воли" на ТНТ.

К слову, Алина Загитова сразу поняла, что это шутка. Отметим, что карьера в качестве профессиональной спортсменки у Загитовой не остановилась. Помимо олимпийского золота на счету фигуристки титул чемпионки мира и награды за различные европейские первенства.

На шоу фигуристка также сама ответила на интересующий многих вопрос о личной жизни. Спорстменка заявила, что сейчас она в свободном плавании. Загитова призналась, что у нее даже нет типажа возлюбленного, так как не очень много опыта в романтических отношениях. В приоритете у спортсменки саморазвитие и тренировки.

В прошлом году Алина успела показать себя в качестве ведущей на Первом канале на шоу "Ледниковый период". Однако фанаты настоятельно просят Загитову не оставлять профессиональное катании.