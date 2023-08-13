"Я так захотела!": Загитова устроила скандал на публике

Спортсменке надоело терпеть негатив

Чемпионка олимпийских игр в Пхенчхане Алина Загитова оказалась не такой уж и тихоней. Спортсменка решила больше не терпеть критику в свой адрес и напрямую ответила подписчикам. Все дело в том, что людям не дает покоя разносторонняя деятельность Загитовой. Вроде она хватается за все, а вроде ничего не делает.

В соревнованиях Алина не участвует с 2019 года. После приостановки спортивной карьеры она выбрала другое направление, не связанное со спортом, и поступила на факультет журналистики. Пока Алина Загитова не задумывается о возвращении в большой спорт. Тем не менее, об полном прекращении карьеры она молчит, а фанаты ждут какой-то конкретики.

Как выяснилось, сейчас фигуристка осваивает актерское мастерство. Многих фанатов озадачил такой выбор. Ведь она уже и была ведущей, и пела, и развивалась в шоу-бизнесе. Некоторым она стала напоминать Ольгу Бузову, которая как "в каждой бочке затычка".



На днях Алина Загитова решила больше не терпеть наседающих на нее поклонников и выступила с обращением к своим критикам. Она заявила, что имеет право развиваться в тех направлениях, в которых считает нужным.

"Я считаю, что человек, который не идет вперед, ничему новому не учится, просто стоит на месте... То, что я начала заниматься актерским мастерством, – это потому, что я так захотела", – попыталась оправдаться Загитова.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что в школе Алина Загитова училась весьма посредственно.