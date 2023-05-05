Почему Пугачева проигнорировала похороны Вячеслава Зайцева

Друг покойного раскрыл все карты

Смерть знаменитого российского кутюрье Вячеслава Зайцева обсуждают уже несколько дней. Известно, что последние годы жизни модельер очень страдал из-за серьезного заболевания. Наконец мучения звезды закончились, и он обрел вечный покой. Однако на прощание с Зайцевым не явилась его близкая подруга, бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева.



Друг покойной звезды Вадим Хусаинов поделился своим мнением по поводу сложившейся ситуации. Во-первых, мужчина отметил, что Зайцев и Пугачева действительно были очень близки. Знаменитости дружили и имели много общего. Однако на погосте Пугачеву так и не увидели.



Хусаинов объяснил такое поведение певицы тем, что сейчас у нее очень много своих проблем. Как известно, Пугачева подверглась определенной травле после того, как открестилась от родного государства и уехала в Израиль.



Друг умершего уверен, что артистка с удовольствием посетила бы траурные мероприятия, но обстоятельства сложились неблагоприятным образом. Немаловажную роль мог сыграть тот факт, что Зайцева захоронили далеко от Москвы. Его сын Егор настоял, чтобы прах отца упокоился на скромном погосте в Щелково.

