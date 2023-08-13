Господи, помилуй: могила Васильевой утонула сразу после похорон

Господи, помилуй: могила Васильевой утонула сразу после похорон
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Боль и скорбь

Новодевичье кладбище – самый престижный в стране некрополь. Здесь покоятся Галина Вишневская, Борис Ельцин, Раиса Горбачева, Юрий Никулин, Людмила Зыкина, Николай Гоголь, Никита Хрущев, Галина Волчек и Олег Табаков. Тут же была похоронена и Вера Васильева.

Вечной "соседкой" актрисы театра Сатиры стала Мира Колокольцова – главный балетмейстер хореографического ансамбля "Березка" имени Н. С. Надеждиной. Она скончалась 1 августа 2022 года, Но уже на могиле установлен черный гранитный крест. Неподалеку находятся захоронения актрисы Элины Быстрицкой, которой не стало в 2019 году, диктора Игоря Кириллова и кардиолога Евгения Чазова (оба ушли из жизни в 2021 г.).

Но могилу Васильевой на новой части кладбища удастся найти не сразу – она буквально утонула сразу после похорон. В море цветов, корзин и венков. Венки на похороны прислали, в частности, президент России Владимир Путин, Министерство культуры, департамент культуры столицы, коллектив Дома актеров, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева и другие.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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