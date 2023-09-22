"Я боялась": юная гимнастка раскрыла шокирующую правду о Винер

Спортсменка не побоялась все рассказать

Советский и российский тренер по художественной гимнастике Ирина Винер за свою карьеру заслужила репутацию строгого и справедливого педагога. Попасть в ее расположение всегда было очень трудно, ведь никаких поблажек своим подопечным она никогда не давала. Поэтому в окружении Винер всегда были только лучшие спортсмены.

В Узбекистане она воспитала целую плеяду звездных гимнасток, среди которых Вера Шаталина, Елена Холодова, Венера Зарипова и многие другие. К Винер обращались даже британские спортсмены с просьбой подготовить их к соревнованиям. Позже ее пригласили в Москву, тренировать российских спортсменок.

Многие и вовсе не решаются подходить к тренеру и боятся ее как огня. Юная гимнастка Анна Попова призналась, что испытала жуткий стресс перед знакомством и беседой с Ириной Винер. Но как выяснилось, тренер производит впечатление железной леди только на первый взгляд. На самом же деле она не такая.

"Я боялась подойти сфотографироваться. Потом поняла то, что на самом деле не страшно, даже наоборот", – рассказала гимнастка.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Ирина Винер назвала единственный шанс для российских гимнасток попасть на Олимпиаду.