"Обещал зарубить топором": известному хоккеисту угрожают жестокой расправой

Мать спортсмена обратилась в полицию

Добившись известности, необходимо быть предельно осторожным, ведь у таких людей может быть целая армия недоброжелателей, а их, конечно, стоит опасаться. Например, недавно матери известного хоккеиста Сергея Гимаева-младшего позвонил неизвестный мужчина и начал угрожать как ей, так и спортсмену.

Как сообщает телеграм-канал "112", злоумышленник выпросил у родительницы Гимаева-младшего подтверждение того, кем она приходится прославленному хоккеисту. Удостоверившись в личности собеседницы, мужчина потребовал звонка самого Сергея. "В противном случае обещать зарубить обоих топором", – рассказывает "112".

Мать спортсмена, испугавшись за себя и сына, обратилась в правоохранительные органы. По мнению женщины, такие пугающие звонки как-то связаны с деятельностью Гимаева-младшего на телевидении. В настоящий момент полицейские ищут злоумышленника, который угрожает семье жестокой расправой.

Напомним, защитник Сергей Гимаев-младший является сыном российского хоккеиста и тренера Сергея Наильевича Гимаева. 39-летний спортсмен завершил карьеру в 2020 году. В настоящий момент он работает на телевидении.