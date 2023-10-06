У экс-супруга Винер арестовали в Германии два шикарных авто

Усманов пожаловался СМИ на закошмарившие его немецкие спецслужбы

Проведенные в Германии обыски больше похожи на попытку запугивания и преследования по политическим мотивам основателя "Металлоинвеста" Алишера Усманова, сообщает пресс-служба предпринимателя.

Представители Усманова утверждают, что тот всегда соблюдал закон в вопросах декларирования приобретенного имущества и раскрывал средства его приобретения. В мае прошлого года миллиардер передал немецким правоохранителям все исчерпывающие данные о доходах и расходах за последние два десятилетия.

Более того, утверждают в пресс-службе, миллиардер всегда отмечал, что не владеет имуществом когда-то основанного им траста, а потому не имеет представлений о том, что происходит с чужой собственностью. А немецкие спецслужбы, по его словам, пытаются сформулировать очередное "абсурдное обвинение".

Напомним, германская таможня совместно с местной полицией провела обыски на одной из вилл в Баварии. В СМИ указывали, что по итогам мероприятия органы конфисковали объекты, которые могли быть "связаны с российским олигархом". Однако в DPA обошлись без указания конкретных имен.

Известно, что арестованы два авто Усманова класса премиум. Последний же считает, что такие меры ни к чему, ссылаясь на свои декларации. Таможенники же решили добиться инициирования нового дела в рамках операции "Матрешка".