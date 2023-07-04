Reuters: Италия решила отобрать все дворцы и яхты у российских олигархов

Рим уже конфисковал имущества на 2 миллиарда евро

Власти Италии заморозили активы россиян со сверхдоходами общей суммой на 2 млрд евро. Глава подразделения ЦБ Италии по борьбе с отмыванием денежных средств (UIF) Энцо Серата указал, что в отношении граждан РФ, имеющих активы в стране суммарно на 330 млн евро, были заморожены счета в рамках санкционного режима.

До февраля прошлого года Италия привлекала состоятельных россиян, скупавших здесь недвижимость – включая теле– и металлургического магната, основного акционера "Металлонивеста" Алишера Усманова. Однако весной 2023 года итальянский суд передал в Суд Европейского союза о заморозке его активов суммой свыше 80 млн евро. Как отмечает Reuters, под пристальное внимание местных властей попали не только счета в банках, но и предметы роскоши – яхты, люксовые авто и дворцы.

При этом Усманов, по всей видимости, сумел решить проблему: итальянский Infolibre пишет, что российский олигарх близок к снятию санкционного ареста со своих четырех дворцов в Сардинии. Бизнесмена исключили из списка бенефициаров собственного фонда, формально владеющего подсанкционной недвижимостью. Сам фонд был оформлен на Бермудских островах менее чем за три недели до начала СВО. Если местный суд признает отсутствия отношения олигарха к виллам, Рим будет вынужден вынести решение о снятии ареста.