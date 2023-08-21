"Фингал под глазом": всплыли подробности драки Ирины Винер с экс-мужем

Супруг ударил тренера при посторонних

Красивая история любви Ирины Винер и Алишера Усманова знакома, пожалуй, каждому. Супруги встретились еще в юности и прожили в браке 30 лет. Все эти годы их пара казалась идеальной и считалась образцом для подражания. Никто и подумать не мог, что спустя десятилетия совместной жизни Винер и Усманов вдруг решат разойтись. Но в 2022 году это неожиданно произошло.

Впрочем, далеко не все знают, что этот развод стал для тренера не первым. До судьбоносной встречи с бизнесменом Ирина Винер уже успела попытать счастья в браке с другим. Именно в этом союзе у нее родился единственный сын Антон. Однако сегодня о первом муже спортсменка предпочитает не вспоминать и не говорить. В результате публике даже не известно его имя.

Но как бы Винер не хотела стереть воспоминания о своем бывшем избраннике, некоторые ее коллеги отчетливо помнят жуткие детали этого брака, которым неволей стали свидетелями. Одним из таких воспоминаний в интервью поделилась заслуженный мастер спорта СССР Елена Карпухина. Так, стали известны подробности драки Ирины Винер с мужем.

"В 1985 году он неожиданно нагрянул на спортивную базу "Эшеры" в Абхазии и врезал ей. Ирина ходила с фингалом под глазом", – раскрыла детали случившегося Карпухина.

С чем был связан подобный поступок мужчины – неизвестно. Однако, по словам коллеги, Ирина Винер довольно грубо обращалась и разговаривала со своими подопечными. Елена Карпухина предположила, что подобная манера общения была для тренера в порядке вещей. Кто знает, может и с супругом фигуристка не сдерживала себя, а он, вероятно, отвечал ей тем же.

Ранее "Утро.ру" писало, что Усманов публично обратился к Винер после развода. Заявление бизнесмена получилось очень трогательным.