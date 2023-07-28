"Закончилось дракой": Пригожин откровенно рассказал о конфликте с Булановой

Во всем оказались виноваты деньги

В одном из давних интервью исполнительница хита "Не плачь" проболталась о сложных отношениях с Иосифом Пригожиным, Однако детали ситуации не раскрыла. Спустя годы об этом решил заговорить сам продюсер: он откровенно рассказал о конфликте с Татьяной Булановой, слухи о котором ходят давно.

Как оказалось, две звезды отечественного шоу-бизнеса когда-то сотрудничали. Как рассказал музыкальный деятель в интервью Алене Жигаловой, было это в самом начале карьеры певицы, когда она еще была замужем за Николаем Тагриным, выполнявшим функции ее продюсера. Иосиф Пригожин тогда организовывал первые концерты экс-солистки "Миража".

В сложившемся недопонимании супруг Валерии винит не Татьяну Буланову, а ее теперь уже экс-супруга. Исполнительница хита "Не плачь" просто стала жертвой обстоятельств.

"Он бедную девочку запутал", – описал ситуацию Иосиф Пригожин.

По словам продюсера, Николаю Тагрину показалось, что он получил не все деньги за концерт жены, из-за чего и затеял разборки с организатором, подослав к нему в ресторан бандитов.

"Закончилось дракой", – сказал Алене Жигаловой продюсер.

С тех пор звезды больше не сотрудничали. Но Иосиф Пригожин признался, что эта ситуация не изменила его отношение к певице. Он считает ее очень доброй и безумно талантливой.

Напомним, что сейчас артиста состоит в новом браке. Недавно она вышла замуж за мужчину, который младше ее на 19 лет. Ранее "Утро.ру" рассказывало, во сколько Татьяне Булановой обошлось свадебное платье.