"Закончилось дракой": Пригожин откровенно рассказал о конфликте с Булановой

"Закончилось дракой": Пригожин откровенно рассказал о конфликте с Булановой
Татьяна Буланова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Во всем оказались виноваты деньги

В одном из давних интервью исполнительница хита "Не плачь" проболталась о сложных отношениях с Иосифом Пригожиным, Однако детали ситуации не раскрыла. Спустя годы об этом решил заговорить сам продюсер: он откровенно рассказал о конфликте с Татьяной Булановой, слухи о котором ходят давно. 

Как оказалось, две звезды отечественного шоу-бизнеса когда-то сотрудничали. Как рассказал музыкальный деятель в интервью Алене Жигаловой, было это в самом начале карьеры певицы, когда она еще была замужем за Николаем Тагриным, выполнявшим функции ее продюсера. Иосиф Пригожин тогда организовывал первые концерты экс-солистки "Миража".

В сложившемся недопонимании супруг Валерии винит не Татьяну Буланову, а ее теперь уже экс-супруга. Исполнительница хита "Не плачь" просто стала жертвой обстоятельств.

"Он бедную девочку запутал", – описал ситуацию Иосиф Пригожин.

По словам продюсера, Николаю Тагрину показалось, что он получил не все деньги за концерт жены, из-за чего и затеял разборки с организатором, подослав к нему в ресторан бандитов. 

"Закончилось дракой", – сказал Алене Жигаловой продюсер. 

С тех пор звезды больше не сотрудничали. Но Иосиф Пригожин признался, что эта ситуация не изменила его отношение к певице. Он считает ее очень доброй и безумно талантливой. 

Напомним, что сейчас артиста состоит в новом браке. Недавно она вышла замуж за мужчину, который младше ее на 19 лет. Ранее "Утро.ру" рассказывало, во сколько Татьяне Булановой обошлось свадебное платье. 

Источник: YouTube-канал "Алена, блин!" ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Спасибо Путину": украинские звезды схватили за горло пригласившую российских иноагентов Вайкуле

Звезды незалежной отказались выступать вместе с россиянами

Отдельно от предателей: назван точный день появления Пугачевой на фестивале иноагентов Вайкуле

Примадонна сделала выбор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей