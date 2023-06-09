Озвучена стоимость скандального платья Булановой на свадьбе

Артистка моментально влюбилась в наряд

Татьяна Буланова сыграла свадьбу с бизнесменом Валерием Рудневым. Событие оказалось крайне скандальным не только из-за разницы в возрасте между супругами, но и из-за платья, которое выбрала звезда для мероприятия. Модные эксперты заявили, что наряд ужасно сидит на фигуре звезды и делает из нее приземистого карлика. Дополнительно слишком броский узор не подходит ее возрасту.

Ответить на все претензии решили близкие к Булановой дизайнеры. По их словам, певица не заслуживает таких слов в свой адрес, а критикуют ее "только дураки и недотепы".

"Рюши и кружева никогда не выходят из моды – они актуальны всегда. Такое платье, как у Татьяны, можно купить в магазине примерно за 150-300 тысяч рублей", – рассказала Аника Керимова.

По ее словам, Буланова выглядела на собственной свадьбе просто прекрасно. Сперва она хотела шить платье на заказ, но потом увидела это платье и сразу же передумала. Она отказалась от помощи дизайнеров и выбрала то, в чем будет чувствовать себя комфортно и уверенно.

При этом другие специалисты, напротив, советуют Татьяне Булановой не игнорировать модные советы, поскольку она является публичной персоной, для которой внешний вид очень важен.