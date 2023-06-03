Буланова опозорилась на собственной свадьбе - видео

Буланова опозорилась на собственной свадьбе - видео
Фото: соцсети
Артистку разнесли за выбор торжественного наряда

В минувшую пятницу Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Артистка старше своего избранника почти на 20 лет, и это становится главным поводом для обсуждения в медийном пространстве. Второй главной темой оказался наряд знаменитости на церемонии.

Модные стилисты обратили внимание на платье Булановой. Оно оказалось закрытого типа, полностью покрытое узорами. Объемная юбка, по мнению специалистов, портила фигуру невысокой артистки, делая тяжеловесной и приземистой. Наряд совершенно не подчеркивал достоинств знаменитости, сделав из нее большой шар, который позорно выглядел на фоне высокого и вытянутого жениха.

"Слишком девичье платье на даме 50-летнего возраста сморится немножечко комично", – считают модные эксперты.

По их мнению, свадебное платье Татьяны Булановой не выдерживает никакой критики, поскольку не соответствует ни ее типажу, ни трендам, ни возрасту. Вероятно, ее выбор был продиктован желанием сделать роскошное торжество, но даже в таком случае ей посоветовали привлекать стилистов к собственному образу, а не рассчитывать только на себя, передает "Пятый канал".

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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