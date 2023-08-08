"Что происходит в мозгах?": Роговцевой жестко врезали за унижение россиян

Актрису публично раскритиковали

Звезда советских фильмов не на шутку разозлила народ – как простых жителей нашей страны, так и публичных личностей. Поводом для критики стало недавнее высказывание актрисы. Ада Роговцева публично унизила именитых россиян, в том числе и Никиту Михалкова, назвав их "выродками".

Для многих стало удивлением то, что героиня киноленты "Салют, Мария!" заняла сторону Украины, учитывая то, сколько ролей ей досталось в России и сколько денег она смогла заработать. На днях на слова звезды отреагировала ее коллега по творческому цеху Лариса Лужина. И своим резким высказыванием, можно сказать, врезала ей.

Актрису удивило то, насколько неблагодарно повела себя Ада Роговцева. Ведь, уверена артистка, именно нашей стране она должна быть обязана своей известностью. Россия подарила ей работу, дала возможность построить карьеру, а потому точно не заслужила такого отношения.

"Просто не понять, что там такое происходит в мозгах, кто им там на Украине переключает эти кнопки в головах", – возмутилась Лариса Лужина.

Стоит отметить, что актриса не в первый раз резко высказывается в адрес годами кормившей ее страны. Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что Ада Роговцева заявляла, что россияне обязаны покаяться за происходящее в мире.