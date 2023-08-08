"Что происходит в мозгах?": Роговцевой жестко врезали за унижение россиян

"Что происходит в мозгах?": Роговцевой жестко врезали за унижение россиян
Ада Роговецва. Фото: Кадр / YouTube
Актрису публично раскритиковали

Звезда советских фильмов не на шутку разозлила народ – как простых жителей нашей страны, так и публичных личностей. Поводом для критики стало недавнее высказывание актрисы. Ада Роговцева публично унизила именитых россиян, в том числе и Никиту Михалкова, назвав их "выродками". 

Для многих стало удивлением то, что героиня киноленты "Салют, Мария!" заняла сторону Украины, учитывая то, сколько ролей ей досталось в России и сколько денег она смогла заработать. На днях на слова звезды отреагировала ее коллега по творческому цеху Лариса Лужина. И своим резким высказыванием, можно сказать, врезала ей. 

Актрису удивило то, насколько неблагодарно повела себя Ада Роговцева. Ведь, уверена артистка, именно нашей стране она должна быть обязана своей известностью. Россия подарила ей работу, дала возможность построить карьеру, а потому точно не заслужила такого отношения. 

"Просто не понять, что там такое происходит в мозгах, кто им там на Украине переключает эти кнопки в головах", – возмутилась Лариса Лужина.

Стоит отметить, что актриса не в первый раз резко высказывается в адрес годами кормившей ее страны. Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что Ада Роговцева заявляла, что россияне обязаны покаяться за происходящее в мире.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

На Западе пришли в ужас из-за шага Путина в ключевом регионе

НАТО весьма уязвима

Жалкие гроши: Вайкуле насмешила собранной на фестивале для украинских националистов суммой

Смешные деньги для карателей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей