"Накинулась и начала душить": звезда "Универа" устроила кровавую драку в фитнес-зале

Красотка негодует и требует справедливости

Актриса Сара Окс, сыгравшая в "Универе" и "Полицейском с Рублевки", подралась из-за велотренажера в фитнес-зале. Инцидент произошел в подмосковном Одинцово.

Оказалось, что посетительница по имени Алена, которая ходит в зал уже пять лет, заняла тренажер и отошла. Но тут появилась Сара, которая тоже захотела покрутить педали. Алена утверждает, что попросила ту освободить место, но в ответ услышала крики и грубости – а потом Сара якобы начала лезть в драку, итогом которой стали выдранная прядь волос с разбитой губой.

Сара же утверждает, что тренажер спокойно уступила, хотя и сделала замечание обидчице. А последняя в ответ якобы начала дерзить и оскорблять.

"Накинулась на меня, начав душить. Выбора в этом случае немного – отбить ногой атаку или вцепиться волосы, чтобы убрать тело от себя. Я пустила в защиту сразу все. Ее муж наблюдал за ситуацией и вскоре отодрал жену от меня", – высказалась звезда.

Завершилось все у управляющего фитнес-залом, который пытался по-соломоновски урегулировать ситуацию. Побои сняли на камеру обе дамы. Обошлись без заявлений в полицию, испугавшись за репутацию. Алена признается, что возвращаться в клуб ей теперь страшно.

Сама Сара утверждает, что ее пытаются выставить теперь в дурном свете – однако терпеть обиды она не намерена.

"Меня выставляют скандалисткой, харкая в суп и обливая водой. А вы как думаете, надо терпеть такое?" – негодует звезда.

