Глава СВР указал на двойные стандарты

Руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин утверждает, что с 2014-го года от украинских атак на Донбасс погиб 91 ребенок. И на этом фоне решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Владимира Путина выглядит как проявление двойных стандартов.

Нарышкин пояснил, что российские власти вывозили детей из опасных регионов, чтобы сохранить им жизнь, сообщает телеканал "360".

"МУС настолько обезумел, что называет спасение детей из зоны боевых действий преступлением", – заявил глава СВР.

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", ЮАР не успели принять закон о неприкосновенности лидеров БРИКС для того, чтобы избежать своих обязательств по аресту Путина в случае его приезда в страну. Поэтому российский лидер примет участие в мероприятии в формате онлайн.