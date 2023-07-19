Кремль резко отреагировал на ультиматум МУС об аресте президента России

В Москве рассказали, что последует за угрозами в адрес главы государства

В ходе переговоров между лидерами РФ и ЮАР ни одно присутствующее лицо не поднимало тему о том, что формулировка об аресте российского президента на БРИКС будет равносильна объявлению войны. Все и так прекрасно понимают, что последует за попыткой посягнуть на главу Российской Федерации, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в медиа сообщили, что в собственных показаниях президент Южно-Африканской республики будто бы заявил, что "арест" российского коллеги на предстоящем саммите, как того требовал МУС, равносилен объявлению войны Российской Федерации.

Песков, однако, опроверг информацию, заявив, что никто на переговорах не поднимал указанную тему. Более того, ясность последствий подобных заявлений или хотя бы формулировок об аресте главы государства очевидна каждому государству.

"Ничего объяснять не нужно", – добавил Песков.

Вместе с тем ЮАР утверждает, что Путин уже отказался от поездки на предстоящий саммит – по итогам достижения двустороннего согласия. Ранее Южно-Африканская республика в лице главы государства Сирила Рамафосы указала, что изначально все надеялись на отказ Владимира Путина выступать на мероприятии, хотя он лично изъявлял желание выступить перед коллегами в очном присутствии.