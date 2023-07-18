Президент ЮАР заявил об ультиматуме Путина из-за ордера МУС на арест

Страна готовится к визиту главы России

Предстоящий саммит БРИКС ставит ЮАР в затруднительное положение. Попытка перенести мероприятие в Китай или провести его в виртуальном формате провалилась из-за вето других стран, а Владимир Путин изъявил желание лично посетить встречу, несмотря на ордер на арест со стороны МУС.

По словам южноафриканского президента Сирила Рамафосы, изначально существовала надежда, что глава России откажется от визита на саммит – тогда у них не было бы никаких обязательств к аресту. Однако решение Путина поставило перед Южной Африкой сложную для решения задачу, которая позволила бы не нарушить обязательства перед МУС, а также не допустить прецедента с президентом России. Особенно учитывая то, что перед этим Москва предъявила стране ультиматум.

"Россия ясно дала понять, что арест президента Путина будет объявлением войны России. Южная Африка не имеет права объявлять или вести войну с Россией. И не хочет", – сказал Рамафоса.

Отдельно он указал, что решение об аресте поставило бы под угрозу желание ЮАР поспособствовать мирному урегулированию конфликта на Украине, поскольку официальные лица хотят воспользоваться своими связями, чтобы вести переговоры с российской стороной.