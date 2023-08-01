"Месть Путина" обеспокоила представителей МУС

"Месть Путина" обеспокоила представителей МУС
Фото: IMAGO/Klaus Rainer Krieger/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Судьи отреагировали на решение МВД России

Председательство ассамблеи стран-членов Римского статута выразило "глубокую обеспокоенность" объявлением в розыск со стороны российского МВД судьи Томоко Аканэ. Ранее она выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. 

Решение объявить Аканэ в розыск многие эксперты назвали "местью Путина" за выданный ордер на арест. Теперь представители МУС не скрывают, что ситуация с Москвой является довольно напряженной. 

Ранее МВД России объявил судью МУС, которая рассматривала дело российского президента, в розыск по уголовной статье. Какой именно на сайте ведомства не указывалась.

Спустя несколько дней Владимир Путин заявил, что история с похищением детей, на основе которой и был выдан ордер на арест со стороны МУС, является выдуманной. По его словам, российская сторона, напротив, занималась их спасением, вывозя с территорий боевых действий.

Президент ЮАР, комментируя вероятность приезда российского лидера на саммит БРИКС, заявлял, что Москва предъявила ему в этом вопросе ультиматум.

Источник: Лента.ру
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