"Месть Путина" обеспокоила представителей МУС

Судьи отреагировали на решение МВД России

Председательство ассамблеи стран-членов Римского статута выразило "глубокую обеспокоенность" объявлением в розыск со стороны российского МВД судьи Томоко Аканэ. Ранее она выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Решение объявить Аканэ в розыск многие эксперты назвали "местью Путина" за выданный ордер на арест. Теперь представители МУС не скрывают, что ситуация с Москвой является довольно напряженной.

Ранее МВД России объявил судью МУС, которая рассматривала дело российского президента, в розыск по уголовной статье. Какой именно на сайте ведомства не указывалась.

Спустя несколько дней Владимир Путин заявил, что история с похищением детей, на основе которой и был выдан ордер на арест со стороны МУС, является выдуманной. По его словам, российская сторона, напротив, занималась их спасением, вывозя с территорий боевых действий.

Президент ЮАР, комментируя вероятность приезда российского лидера на саммит БРИКС, заявлял, что Москва предъявила ему в этом вопросе ультиматум.