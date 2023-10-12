Греф предсказал рост рубля: сколько будет стоить доллар

Заявление бизнесмена выглядит несколько обнадеживающе

Резкий скачок стоимости зарубежной валюты серьезно обеспокоил жителей нашей страны. Люди понимают, что дорогой доллар неминуемо скажется на уровне их жизни: вверх ползут цены в магазинах, поездка за границу становится чем-то недостижимым. О том, что вскоре ситуация должна несколько стабилизироваться, заявил глава "Сбера" Герман Греф.



Руководитель крупнейшего российского банка считает, что скоро наша национальная валюта укрепится по отношению к доллару. По мнению Грефа, курс стабилизируется на отметке примерно в 90 рублей за "бакс". Как известно, сейчас американская валюта переодически подскакивает выше психологической отметки в 100 рублей.



Разумеется, назвать такой курс американской валюты желаемым, язык не повернется. Однако заявление Грефа выглядит обнадеживающе – по крайней мере, доллар вряд ли будет расти дальше.



Также ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валюты для ряда экспортеров. Данные меры направлены на стабилизацию валютных курсов, отмечает интернет-издание "МИР24".



К слову, ранее эксперты поделились своим мнением по поводу маневра Москвы с продажей иностранной валюты. Многие считают, что глава нашей страны нанес серьезный удар по доллару.

