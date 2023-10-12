Греф предсказал рост рубля: сколько будет стоить доллар

Греф предсказал рост рубля: сколько будет стоить доллар
Фото: www.unsplash.com
Заявление бизнесмена выглядит несколько обнадеживающе

Резкий скачок стоимости зарубежной валюты серьезно обеспокоил жителей нашей страны. Люди понимают, что дорогой доллар неминуемо скажется на уровне их жизни: вверх ползут цены в магазинах, поездка за границу становится чем-то недостижимым. О том, что вскоре ситуация должна несколько стабилизироваться, заявил глава "Сбера" Герман Греф.

Руководитель крупнейшего российского банка считает, что скоро наша национальная валюта укрепится по отношению к доллару. По мнению Грефа, курс стабилизируется на отметке примерно в 90 рублей за "бакс". Как известно, сейчас американская валюта переодически подскакивает выше психологической отметки в 100 рублей.

Разумеется, назвать такой курс американской валюты желаемым, язык не повернется. Однако заявление Грефа выглядит обнадеживающе – по крайней мере, доллар вряд ли будет расти дальше.

Также ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валюты для ряда экспортеров. Данные меры направлены на стабилизацию валютных курсов, отмечает интернет-издание "МИР24".

К слову, ранее эксперты поделились своим мнением по поводу маневра Москвы с продажей иностранной валюты. Многие считают, что глава нашей страны нанес серьезный удар по доллару.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

"Залужный бессилен": что известно о положении ВСУ под Донецком

Украинский генштаб не в силах изменить ситуацию

Зеленский раскрыл планы на побег из Украины

Глава высказался о будущем украинского конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей