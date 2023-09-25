ЕС решил вернуть часть замороженных российских активов

ЕС решил вернуть часть замороженных российских активов
Фото: unsplash.com
Решения удалось добиться в суде

Бельгийское Министерство финансов согласилось удовлетворить иск неназванной российской УК о разморозке активов. Всего в коллективной заявке было указано более 250 физлиц и юрлиц, а общая сумма в требовании составила порядка 33 млн долларов. 

Как сообщает "Коммерсантъ", это стало первым подобным случаем с начала российской спецоперации, когда ЕС решил вернуть часть заблокированных средств в Россию по коллективной заявке. До этого разморозку осуществляли лишь в отношении персональных исков. По словам юристов, такие решения принимали при наличии "европейского присутствия", или регистрации в ЕС, имеющихся ВНЖ или гражданстве. 

Какие именно компании смогли получить деньги обратно не сообщается. Однако, согласно выданной лицензии от Минфина Бельгии, основным условием сделки является пункт, что выводить средства из ЕС запрещено.

Всего к Euroclear поданы иски со стороны российских участников рынка на 203,5 млрд рублей. 

На данный момент заблокированные российские активы Запад пытается передать Украине в качестве репараций. 

Источник: Коммерсантъ
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