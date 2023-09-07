Коснется многих: Центробанк принял важное решение по доллару

Регулятор маневрирует в условиях санкций

Сегодня, 7 сентября, эксперты Центрального банка нашей страны объявили о важном решении по поводу доллара. Регулятор посчитал разумным пролонгировать введенные ранее ограничения на снятие иностранной налички. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Банка России.



Сообщается, что ограничения на снятие наличности продлены вплоть до 9 марта 2024 года. Таким образом, россияне, которые изыскивают возможность отдохнуть за границей, все также будут испытывать серьезные сложности с поиском наличных денежных средств для проживания на зарубежных курортах. Как известно, обычно за пределы нашей страны отправляются с долларами, однако сейчас обзавестись зелеными бумажками не так просто.



В Центробанке пояснили, что решение продиктовано беспрецедентным станционным давлением со стороны западных стран. Российские финансовые институты лишены возможности приобретать валюту на Западе, поэтому она остается дефицитной.



Кроме того, разрешение снимать наличку неминуемо привело бы к резкому росту спроса на зеленые бумажки – очевидно, что многие россияне ринулись бы снимать свои накопления. Это могло привести к новому обрушению курса рубля. Для того чтобы сохранить ситуацию в относительной стабильности, регулятор решил продлить ограничения.



К слову, ранее эксперт объяснила, почему курс рубля продолжает падать.

