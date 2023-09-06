Эксперт объяснила очередное падение рубля

Иностранная валюта продолжает укрепляться

В начале сентября доллар снова продолжил рост, поднявшись до отметки в районе 98 рублей. Финансовый эксперт Валерия Минчичова объяснила, с чем это может быть связано.

По ее словам, до сих пор россияне скупают иностранную валюту при туристических поездках за границу. Поэтом спрос значительно превышает предложение. Также на рубль оказывает влияние динамика сальдо внешней торговли, заявила она в беседе со "Свободной прессой".

"Плюс к тому спрос на иностранную валюту со стороны спекулянтов также выше, чем на российский рубль",

– подытожила она.

Ранее эксперты заявили, что курс рубля мог также упасть из-за решения Индии.

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