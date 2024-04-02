Татарстан впервые атаковали дроны: есть пострадавшие

Об инциденте рассказали местные власти

Сегодня, 2 апреля, атаки подвергся крупный российский регион – дроны ударили по Татарстану. Такой информацией с общественностью поделился руководитель республики Рустам Минниханов.



Беспилотники ударили по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске. По словам очевидцев, инцидент в особой экономической зоне "Алабуга" (находится в Елабуге) произошел около 7 утра. Два беспилотных летательных аппарата упали на территории общежития. После этого прогремело несколько взрывов.

Минниханов подтвердил, что предприятия в Елабуге и Нижнекамске подверглись нападению. В результате атаки серьезных разрушений не было, однако, к сожалению, есть несколько пострадавших. Медицинские эксперты оказывают им всю необходимую помощь. Предприятия продолжают работать в штатном режиме, технологические процессы не нарушены.

По предварительным данным, травмы получили пять человек. Сообщается, что один дрон рухнул на общежитие местного политеха. На территории расположено восемь таких построек, есть информация, что три из них пострадали.

Позже стало известно, что дроны оснащены оборудованием стран Североатлантического альянса. В деталях произошедшего разбираются профильные эксперты.

К слову, ранее было уничтожено логово боевиков, готовивших атаки на территории России.