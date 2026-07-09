Глеб Калюжный снимался в кино прямо во время службы в армии

Артист рассказал, что изменилось в его жизни

Актер Глеб Калюжный рассказал, что даже во время армейских будней не прекращал работать в кинематографе. Все свободное время, которое ему удавалось получить, он посвящал исключительно работе на съемочной площадке.

На премьере комедийной киноленты "Дед Фомич", где молодой человек исполнил одну из главных ролей, артист рассказал, что совмещать службу и съемочный процесс было непросто. Каждый раз, получая увольнительную, он сразу отправлялся на рабочую площадку, а вся кинокоманда подстраивалась под его плотный график.

После возвращения домой звезда признался, что особенно сильно соскучился по своей профессии. В беседе с женским журналом "Клео.ру" он также рассказал, что армейский режим пока дает о себе знать: даже сейчас парень продолжает просыпаться в шесть утра.

Молодой человек добавил, что служба стала для него настоящей школой жизни. Теперь он начал больше ценить простые вещи и обычные повседневные радости, например, возможность спокойно выпить чашечку кофе.

Напомним, в прошлом году против актера возбудили уголовное дело за уклонение от армии.