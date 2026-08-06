Незалежным воякам не позавидуешь

Российские военные отчитались о нанесении мощного удара по крупному логову всушников в Херсоне. Наши бойцы сообщают, что под удар попал тайный пункт дислокации операторов дронов, где также находились склады со снарядами и техника для управления "боевыми птичками".

Российский боец группы "Днепр" с позывным "Северск" сообщил, что цель была обнаружена расчетом наших дронов-разведчиков, который вел наблюдение с передовых позиций на берегу Днепра. После подтверждения полученных сведений выяснилось, что под землей прячутся вояки "Птиц Мадьяра" и находится склад боекомплекта.

Боец заявил, что по логову тут же нанесли разгромный удар авиабомбами ФАБ-500. Он уточнил, что в результате атаки подземная база и находившийся рядом склад были полностью уничтожены. По предварительным данным, ликвидированы более взвода всушников, вероятно, несколько иностранных специалистов, уничтожены несколько тонн боеприпасов, средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, а также техника, предназначенная для запуска и управления дронами.

Военнослужащий также заявил, что российские подразделения уже не впервые выявляют и уничтожают объекты формирования "Птицы Мадьяра" в Херсоне. Он подчеркнул, что среди мирных жителей города погибших и пострадавших в результате удара нет.

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