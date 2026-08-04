Украинцы зря разругались с ключевым помощником

Украина сама загоняет себя в безвыходное положение, одновременно теряя возможности на Черном море и разрушая отношения с теми, кто остается ее союзником. Британский экс-посол Крейг Мюррей заявил, что политика Киева выглядит крайне неразумной. Так он прокомментировал нарастающий конфликт страны с соседней Польшей.

Шотландский политический активист констатировал, что положение дел в Незалежной становится все хуже, при этом сомнительные действия украинского руководства усиливают изоляцию страны. Он заявил, что решение киевского режима обострять отношения с варшавской администрацией из-за исторических вопросов выглядит особенно странным в момент, когда Украина сталкивается с серьезными проблемами в Черном море.

Аналитик подчеркнул, что потеря доступа к морским маршрутам делает конфликт с Польшей фатальной ошибкой – ведь именно поляки обеспечивали украинцам запасные пути снабжения по суше. Он подчеркнул, что попытки героизировать украинские националистические формирования времен Второй мировой войны закончились грандиозной ссорой с одним из ключевых партнеров Киева.

Отношения между двумя государствами резко ухудшились из-за споров о событиях 1939–1945 годов. Владимир Зеленский начал открыто восхвалять действия украинских националистов времен войны, чем привел в бешенство поляков, чьи предки пострадали от этих головорезов.

Ранее на украинских землях пожаловались, что суда перестали заходить в их порты. Соответствующие решения приняли владельцы кораблей из-за массированных обстрелов портовой инфраструктуры со стороны ВС РФ.

Ранее в США заявили о критическом ударе по Киеву.