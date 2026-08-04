Два блокбастера сделали Холланда и Зендаю главной парой лета

Два блокбастера сделали Холланда и Зендаю главной парой лета
Два блокбастера сделали Холланда и Зендаю главной парой лета
Супруги одновременно появились в двух крупнейших кинопремьерах сезона, а уступка Sony ради съемок у Кристофера Нолана обернулась историческим кассовым успехом.

Еще недавно решение Тома Холланда отложить съемки четвертого фильма о Человеке-пауке ради роли в "Одиссее" Кристофера Нолана выглядело рискованным. Две студии делили расписание одного из самых востребованных актеров поколения, а вместе с ним – время Зендаи и Джона Бернтала. К началу августа стало ясно: сложная перестановка не разрушила ни один проект, а превратила их соседство в главное кинособытие лета.

За две недели зрители увидели Холланда и Зендаю сначала в монументальной экранизации античного эпоса, а затем в новой главе истории Питера Паркера. Совпадение оказалось не просто занятной деталью актерской биографии. Две картины поддержали интерес друг к другу, вывели североамериканский прокат на рекордный уровень и показали, насколько ценным активом для Голливуда стала экранная и публичная узнаваемость пары.

Разговор, который мог закончиться отказом

Графики двух постановок первоначально пересекались. Нолан предложил Холланду сыграть Телемаха, сына Одиссея, но начало работы над эпосом совпадало со съемками "Человека-паука: Новый день". Актеру пришлось лично обратиться к руководителю Sony Pictures Тому Ротману и попросить перенести производство супергеройского фильма.

Холланд позднее признавался, что разговор был неудобным. Для студии задержка большого проекта означает изменение расписаний сотен людей, пересмотр контрактов и дополнительные расходы. Sony все же согласилась, учитывая репутацию Нолана как режиссера, который держит производство под контролем. "Одиссея" в итоге не только уложилась в график, но и завершила съемки на девять дней раньше запланированного срока.

Перенос неожиданно принес пользу и самому "Новому дню". Освободившиеся месяцы позволили привлечь режиссера Дестина Дэниела Креттона и доработать сценарий. По словам Холланда, опыт на площадке Нолана заставил его настойчивее требовать ясного ответа на вопрос, зачем вообще снимается четвертая сольная картина о его герое, помимо очевидной коммерческой выгоды.

Две премьеры превратились в один большой сюжет

"Одиссея" вышла 17 июля, а "Человек-паук: Новый день" – 31 июля. Между премьерами прошло всего две недели. В обеих картинах появились Холланд, Зендая и Бернтал, хотя их персонажи и масштабы ролей различались. Такая близость релизов создала почти непрерывное присутствие актеров в интервью, на красных дорожках и в обсуждениях зрителей.

Для Холланда этот контраст был особенно заметен. В одном проекте он оказался частью строгого авторского мира Нолана и античного путешествия Одиссея, в другом вернулся к герою, с которым связан с юности. Зендая также стала связующим звеном между двумя совершенно разными кинематографическими вселенными. Их личный союз лишь усилил внимание: публика воспринимала параллельные премьеры как общую главу жизни звездной пары.

Цифры подтвердили силу двойного события

По окончательным данным Sony, "Новый день" собрал 360 миллионов долларов за первый уик-энд в США и Канаде и превзошел прежний стартовый рекорд "Мстителей: Финал". Мировой дебют картины достиг 927 миллионов долларов. За первые выходные фильм посетили около 24,1 миллиона зрителей только в Северной Америке.

"Одиссея" к третьему уик-энду заработала 911,4 миллиона долларов по всему миру, причем ее прокат еще не начался на нескольких крупных азиатских рынках. В тот же уик-энд общие сборы кинотеатров США и Канады составили около 430 миллионов долларов – это стало рекордом для всей индустрии. Два фильма не вытеснили друг друга, а сформировали редкий эффект накопленного интереса.

Сравнивать эти суммы с личными заработками актеров нельзя: кассовые сборы принадлежат прокатной цепочке и студиям, а условия контрактов Холланда и Зендаи не раскрыты. Но коммерческая ценность их имен после такого лета очевидно выросла. Они доказали, что способны одновременно привлекать аудиторию к авторскому эпосу и к массовому супергеройскому зрелищу.

Два фильма – одно лето: кассовые рекорды

Зендая и Холланд стали брендом без общего логотипа

Голливуд давно умеет продавать экранные пары, однако нынешний случай устроен тоньше. Актеры не превращают отношения в самостоятельное шоу и редко раскрывают подробности частной жизни. Их совместный образ складывается из работы: премьеры, роли, уважительные высказывания друг о друге и заметно разные творческие выборы.

Именно сдержанность делает этот союз особенно привлекательным для больших студий. Он дает проектам дополнительное внимание, не затмевая сам фильм. При этом каждый сохраняет отдельную карьерную траекторию: Зендая чередует масштабные франшизы с драматическими ролями, а Холланд пытается расширить актерский диапазон за пределами образа Питера Паркера.

Уступка студии стала инвестицией в будущее

История двух релизов напоминает, что крупное кино создается не только бюджетами и технологиями, но и умением договариваться. Sony могла настоять на первоначальном расписании и лишить Холланда роли у Нолана. Вместо этого студия приняла риск, получила дополнительное время на развитие собственного фильма и в конечном счете установила рекорд.

Сам актер вынес из "Одиссеи" производственную дисциплину, которую перенес на площадку супергеройской картины. Зрители же получили два разных образа одной и той же звезды почти одновременно. Лето 2026 года стало моментом, когда Холланд и Зендая перестали быть лишь любимой публикой парой и превратились в самостоятельную силу кинопроката – без отдельной франшизы, но с результатом, который заметила вся индустрия.

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник

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