Давний конфликт Клинта Иствуда и Кевина Костнера вновь вышел наружу

История единственного совместного фильма двух голливудских титанов показала, как несовместимые методы работы едва не разрушили «Идеальный мир» еще на съемочной площадке.

В Голливуде конфликт редко начинается с громкого скандала. Иногда достаточно, чтобы один человек хотел снять сцену немедленно, а другой считал, что еще не готов. Именно такое несовпадение темпераментов, по воспоминаниям участников съемок, однажды столкнуло Клинта Иствуда и Кевина Костнера на площадке драмы "Идеальный мир".

История вновь привлекла внимание после публикации Daily Mail, где ее вспомнили в контексте рассказов Скотта Иствуда о жесткой профессиональной школе отца. За давним эпизодом скрывается не обычная ссора двух звезд, а столкновение двух режиссерских философий: экономной, быстрой и почти интуитивной манеры Иствуда с перфекционизмом Костнера.

Сцена, которую сняли без главной звезды

"Идеальный мир" вышел в 1993 году. Костнер сыграл беглого преступника Бутча Хейнса, который берет в заложники мальчика и постепенно становится для него странным суррогатным отцом. Иствуд выступил режиссером и появился в роли техасского рейнджера Рэда Гарнетта, ведущего погоню.

По многократно пересказанной истории со съемочной площадки, режиссер однажды пригласил Костнера снять проход героя по полю. Актер ответил, что еще не подготовился. Иствуд, известный нежеланием терять время и пленку, распорядился одеть дублера в костюм персонажа и снять общий план без звезды.

Когда Костнер наконец вышел из трейлера, сцена уже была готова. Его возмутило, что работу продолжили без него. Иствуд, согласно воспоминаниям, дал понять: если исполнитель задерживает производство, камера все равно не остановится. После этого Костнер, как утверждают авторы кинохроник, больше не заставлял площадку ждать.

Две противоположные системы работы

Репутация Иствуда как режиссера строится на скорости, точности и доверии к первому удачному дублю. Он начинал с проектов, где перерасход пленки и лишний съемочный день могли разрушить бюджет. Эта привычка сохранилась и тогда, когда актер превратился в одного из самых влиятельных постановщиков Голливуда.

Костнер пришел к "Идеальному миру" после триумфа "Танцующего с волками". Он привык тщательно искать интонацию и защищать собственное видение героя. Его подход нельзя назвать менее профессиональным: просто внутренний ритм двух авторов оказался противоположным. Один считал, что энергия сцены возникает в моменте, другой стремился подготовить этот момент до мельчайших деталей.

Конфликт не помешал создать сильное кино

Парадокс заключается в том, что напряжение не разрушило результат. "Идеальный мир" не стал главным американским кассовым хитом сезона, но заработал около 135 миллионов долларов по всему миру, причем большую часть сборов принесли зарубежные рынки.

Со временем репутация картины только укрепилась. История беглеца и похищенного мальчика оказалась тоньше обычного фильма-погони, а игра Костнера часто называется одной из самых недооцененных в его карьере. Сам Иствуд относил ленту к числу любимых режиссерских работ.

Их достижения объясняют, почему спор двух людей до сих пор вызывает интерес. Иствуд получил четыре конкурсных "Оскара" – за режиссуру и продюсирование "Непрощенного" и "Малышки на миллион". Костнер завоевал две статуэтки за "Танцующего с волками": как режиссер и продюсер лучшего фильма.

Скотт Иствуд унаследовал правило ответственности

Скотт Иствуд неоднократно говорил, что знаменитая фамилия не освобождала его от прослушиваний и отказов. Отец не гарантировал ему ролей даже в собственных картинах: Скотт, например, не получил желаемую роль в "Снайпере", несмотря на участие в нескольких других проектах Клинта.

Из этой семейной школы выросло простое требование – приходить подготовленным и не считать, что индустрия кому-то обязана. Поэтому давний конфликт Иствуда и Костнера воспринимается сегодня не только как эффектная закулисная история. Это притча о цене рабочего времени, авторском самолюбии и редком случае, когда два великих мастера сумели превратить разницу характеров в сильный фильм.