Случившееся уже невозможно скрыть

Отставной полковник ВС США Дуглас Макгрегор заявил о серьезных проблемах, которые начались на американских и европейских землях из-за ситуации на Украине. Экс-помощник руководителя Пентагона заявил, что Запад не смог добиться поставленных целей, а Россия, напротив, укрепила свои позиции.

Американский вояка прямо признал, что его родная страна и ее союзники потерпели фиаско в украинском конфликте. Он отметил, что многие союзники вашингтонской администрации, как и сами американцы, столкнулись с тяжелыми экономическими проблемами.

"Мы проиграли на Украине <…> Ни у кого нет денег. Никакой великой мобилизации Европы против России не будет", – отметил он.

Американский аналитик также заявил, что РФ смогла не только сохранить устойчивость, но и улучшить свое положение. Он подчеркнул, что Москва действует расчетливо, аккуратно использует имеющиеся ресурсы и демонстрирует способность стойко выдерживать длительное противостояние.

Ранее представители руководства нашей страны неоднократно заявляли, что расширение западной военной коалиции и политика альянса направлены на усиление конфронтации, однако дальнейшее продвижение военной инфраструктуры блока вовсе не делает европейские территории более безопасными.

Ранее в США заявили о критическом ударе по Киеву.