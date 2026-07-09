Эксперты "Перезвони сам" предупредили о новой схеме мошенников, связанной с ДТП

Эксперты "Перезвони сам" предупредили о новой схеме мошенников, связанной с ДТП
Фото: www.pxhere.com

Мошенники придумали новую схему обмана, сообщают эксперты проекта "Перезвони сам". Злоумышленники все также часто используют истории о якобы произошедших ДТП с родственниками или друзьями, однако больше не звонят по телефону. Теперь вместо звонков они чаще пишут в мессенджерах, пытаясь вызвать панику и заставить человека перейти по опасной ссылке.

Чаще всего жертве приходит сообщение от имени знакомого или родственника, аккаунт которого уже взломан. В нем предлагают посмотреть фотографии, видео или документы с места аварии. Однако ссылка ведет не к материалам о ДТП, а на фишинговый сайт или запускает вредоносную программу. В результате мошенники могут получить доступ к банковским счетам, личным данным и полностью взять под контроль смартфон.

Еще одна схема – рассылка подобных сообщений в родительских, домовых и других общих чатах. Пользователям предлагают открыть файлы с громкими названиями вроде "Кадры с места ДТП" или "Ужасающие подробности аварии". После загрузки такого файла злоумышленники получают возможность управлять устройством, оформлять кредиты, переводить деньги и рассылать вредоносные сообщения уже от имени владельца телефона.

Эксперты проекта "Перезвони сам" советуют не открывать подозрительные ссылки и вложения, даже если их прислал знакомый человек. При получении тревожного сообщения лучше сразу позвонить родственнику или другу лично и убедиться, что информация соответствует действительности.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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