Исследование показало пользу витамина С при тяжелых травмах

Исследование показало неожиданную пользу витамина С при тяжелых травмах
Фото: www.pxhere.com
Полученные результаты выглядят обнадеживающими

Обычный витамин С может оказаться гораздо полезнее для пациентов с тяжелыми травмами, чем считалось раньше. Новое исследование показало, что его применение в первые дни лечения связано с более высокой выживаемостью, снижением риска опасных осложнений и более быстрым восстановлением.

К такому выводу пришли британские исследователи, изучив результаты шести научных работ с участием почти 5200 пациентов. Анализ показал, что введение витамина С внутривенно после тяжелых травм сопровождалось снижением риска смерти на 28–86%. Кроме того, такие люди чаще выписывались из госпиталя раньше и реже сталкивались с развитием сепсиса.

Ученые объяснили, что после серьезных повреждений организм очень быстро расходует запасы витамина С. Его нехватка может усиливать воспалительные процессы, ухудшать кровообращение и повышать риск тяжелых осложнений, а своевременное восполнение помогает организму легче справляться с последствиями повреждений.

Исследователи добавили, что полученные результаты выглядят обнадеживающими, однако универсальным методом лечения витамин С пока считать нельзя. Они считают, что его эффективность может зависеть от тяжести травмы и состояния пострадавшего, поэтому необходимы новые клинические исследования. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

Ранее ученые нашли неожиданную причину набора лишнего веса.

Источник: medicalxpress.com ✓ Надежный источник
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