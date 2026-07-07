Ученые назвали главный "ускоритель" старения мозга

Многие даже не подозревают об этой опасности

Ученые обнаружили еще одну серьезную опасность повышенного уровня сахара в крови. Оказалось, что он может быть связан не только с нарушением обмена веществ, но и с более быстрым старением мозга.

Во время исследования специалисты изучили медицинские данные и результаты обследований большого числа людей. Затем они сравнили показатели сахара в крови с изменениями, которые были заметны на снимках головного мозга. Выяснилось, что при более высоком уровне глюкозы мозг выглядел старше фактического возраста человека.

Кроме этого, исследователи заметили связь между повышенным сахаром и более высокой вероятностью развития болезни Альцгеймера, деменции, болезни Паркинсона, инсульта, депрессии и тревожных расстройств. У таких людей также чаще наблюдались ухудшение памяти, снижение мыслительных способностей и уменьшение объема некоторых участков мозга.

Авторы работы считают, что контроль уровня глюкозы может сыграть важную роль в сохранении здоровья мозга. По их мнению, поддержание сахара в пределах нормы способно помочь снизить риск возрастных изменений и сохранить когнитивные функции на долгие годы. Такую информацию публикует портал "Ридлайф.ру".

Ранее ученые сделали неожиданное открытие о памяти пожилых людей.