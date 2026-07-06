Ученые рассказали, как собака повышает иммунитет ребенка

Ученые рассказали, как собака "прокачивает" иммунитет ребенка
Фото: www.unsplash.com
Дети, живущие с домашними любимцами, болеют реже

Собаки меняют здоровье ребенка с первых месяцев жизни: по данным масштабного исследования финских экспертов, дети, растущие рядом с питомцами, болеют реже, легче переносят инфекции и значительно меньше нуждаются в антибиотиках. Это устойчивая биологическая закономерность, связанная с тем, что собака "перепрошивает" микробную среду дома.

Ученые установили, что дело в особой комбинации микроорганизмов, которые животное приносит с улицы на шерсти и лапах. Эти невидимые "пассажиры" формируют у ребенка более устойчивый иммунный ответ и могут обуславливать до четверти защитного эффекта. Даже после учета всех бытовых факторов – размера семьи, условий жизни и других переменных – связь остается стабильной: собака заметно снижает риск болезней малышей.

Кроме того, семьи с собаками чаще ведут более активный образ жизни, больше бывают на свежем воздухе и формируют у ребенка более крепкую физиологическую базу. В итоге иммунная система с раннего возраста получает постоянную "тренировку" и учится адекватно реагировать на внешние угрозы, а не срываться в болезненные реакции.

Самое важное последствие этого эффекта касается будущего: частые респираторные инфекции в младенчестве напрямую связаны с риском развития хронической астмы и аллергий. Так что собака в доме – это не просто питомец, а фактор, который может снизить вероятность развития аллергии и других заболеваний у ребенка. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

Ранее было названо идеальное время для чашечки кофе.

Источник: onlinelibrary.wiley.com ✓ Надежный источник
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