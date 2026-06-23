Ученые обнаружили причину ухудшения памяти

Это открытие – настоящий прорыв

Ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв (США) обнаружили молекулярный механизм, который может быть ключом к пониманию, почему с годами память и внимание начинают нас подводить. Виновником оказался гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) – своего рода "умный фильтр" между кровью и мозгом, который с возрастом начинает давать сбои.

Исследователи выяснили, что за прочность этого барьера отвечает белок KLF4. Именно он производится клетками, выстилающими сосуды мозга. Проблема в том, что с годами выработка KLF4 падает. Как только это происходит, барьер становится "дырявым": в мозг проникают ненужные вещества из крови, а мелкие сосуды начинают исчезать. Это приводит к тому, что мозг хуже снабжается кровью там, где она нужнее всего.

Последствия не заставляют себя ждать: у подопытных мышей среднего возраста уже наблюдались окислительный стресс, воспаление и повреждение нервных клеток. Животные становились тревожными и хуже справлялись с тестами на память и сообразительность – симптомы, свойственные глубокой старости.



Это открытие – настоящий прорыв. Оно дает надежду на создание новых лекарств, которые смогут поддерживать уровень KLF4 и защищать мозг от старения, помогая сохранить ясный ум на долгие годы. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

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