3 мифа о сне, которые пора забыть

3 мифа о сне, которые пора забыть
Фото: www.unsplash.com
Дневной сон не может заменить ночной

Качественный сон – это основа здоровья, и заблуждения о нем могут серьезно навредить вашему здоровью. Вот три популярных мифа, в которые давно пора перестать верить.

Миф 1

"Мне достаточно 5 часов сна". Способность высыпаться за 4–5 часов – это редкая генетическая особенность, а не норма. Для большинства людей оптимальная продолжительность сна составляет 7–8 часов. Хронический недосып накапливает "долг сна", что приводит не только к усталости, но и к ухудшению памяти, набору веса и повышенному риску диабета и гипертонии.

Миф 2

"Мелатонин – это просто безопасная добавка". Мелатонин – это гормон, регулирующий наши биологические часы. Его бесконтрольный прием для "улучшения" сна может нарушить естественные ритмы организма и вызвать побочные эффекты: дневную сонливость, головные боли и скачки давления. Он также может взаимодействовать с другими лекарствами. Перед началом приема любых добавок, включая мелатонин, необходима консультация с врачом.

Миф 3

"Дневной сон заменит ночной". Дневной сон может помочь быстро взбодриться, но он не является полноценной заменой ночному отдыху. Именно ночью организм погружается в глубокие фазы сна, необходимые для физического восстановления. Дневная дремота часто сбивает режим и может усугубить бессонницу. Если без нее не обойтись, спите не более 30 минут и до 15:00, советует портал "Ридлайф.ру".

Ранее ученые обнаружили причину ухудшения памяти.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник
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