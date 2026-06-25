Сладкая ловушка: чем опасен кофеин в конфетах

Теперь заряд энергии можно получить из шоколада, леденцов и даже ореховых миксов

В наше время границы между едой и стимуляторами стираются с пугающей скоростью. Если раньше нам для бодрости нужно было варить кофе, то сегодня индустрия предлагает "быстрый апгрейд" прямо в кармане. Новый тренд, замеченный на международных выставках – это добавление кофеина в привычные снеки. Теперь заряд энергии можно получить из шоколада, леденцов и даже ореховых миксов.

Производители играют на наших слабостях и ассоциациях. Вкус эспрессо в батончике или эстетика коктейля Espresso Martini в пачке орешков – это не просто гастрономия, а продажа городского ритма жизни и статуса. Такие продукты идеально смотрятся в соцсетях: яркая упаковка, необычный вкус.

Однако за всеми этими удобствами скрывается серьезная угроза для здоровья. Главная проблема – непрозрачность дозировки. Легко потерять счет, когда стимулятор растворен в любимой сладости. Чашка кофе утром, газировка в обед и пара "бодрящих" конфет к вечеру складываются в опасную сумму.

Как отмечает женский журнал "Клео.ру", особенно осторожными стоит быть подросткам, беременным женщинам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для которых даже небольшая доза может стать критической. Поэтому, протягивая руку за модным перекусом, стоит помнить: это не безобидная сладость, а мощное средство для бодрости, которое требует строгой дозировки.

Ранее были обнаружены три признака сна, говорящие о старении мозга.