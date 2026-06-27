Заснете быстрее без лекарств: 5 натуральных средств, которые действительно работают

Хорошо зарекомендовали себя ромашка и лаванда

Бессонница – это не просто плохое настроение и усталость по утрам. Регулярный недосып может негативно влиять на память, концентрацию внимания, эмоциональное состояние и даже повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Многие пытаются решить проблему с помощью снотворных, однако такие препараты нередко вызывают привыкание и имеют побочные эффекты. К счастью, существуют более мягкие способы улучшить сон.

Одним из самых эффективных натуральных помощников считается терпкий вишневый сок. Исследования показывают, что он способствует выработке мелатонина – гормона сна, помогает быстрее засыпать и дольше находиться в фазе глубокого сна.

Еще одно популярное средство – магний. Этот минерал помогает расслабить нервную систему и снизить уровень стресса, что особенно важно вечером. Получать его можно как из продуктов питания, так и из специальных добавок.

Хорошо зарекомендовала себя и ромашка. Чашка теплого ромашкового чая за час до сна помогает уменьшить количество ночных пробуждений и способствует более спокойному отдыху.



В список натуральных средств входит также 5-HTP – вещество, участвующее в выработке серотонинаи мелатонина. Оно может улучшать качество сна, однако перед его приемом нужно проконсультироваться со специалистом.

Замыкает пятерку лаванда. Ее аромат оказывает расслабляющее действие и помогает организму подготовиться к отдыху. Для эффекта достаточно использовать эфирное масло в аромадиффузоре или положить рядом с кроватью саше с лавандой.

Важно помнить, что даже самые эффективные натуральные средства не заменят базовые правила здорового сна: соблюдение режима, прохладную спальню, отсутствие яркого света и отказ от гаджетов перед сном.