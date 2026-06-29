Ученые назвали лучшее время для первой чашки кофе

Одна ошибка лишает вас бодрости

Многие уверены, что чашка кофе сразу после пробуждения – лучший способ окончательно проснуться. Однако специалисты считают, что такая привычка не позволяет получить максимальный эффект от напитка.

Все дело в кортизоле – гормоне, который помогает организму проснуться естественным образом. В первые минуты после подъема его уровень и так остается высоким, поэтому кофеин действует слабее, чем мог бы.

Эксперты советуют не спешить с первой чашкой и подождать примерно 60–90 минут после пробуждения. Именно в этот момент уровень кортизола начинает снижаться, а кофе помогает получить более выраженный заряд бодрости. Об этом напоминает портал "Ридлайф.ру".

Для того чтобы эффект сохранялся дольше, важно не забывать о полноценном завтраке. Белковая пища помогает поддерживать стабильный уровень энергии, а достаточное количество воды, особенно в жаркую погоду, снижает риск обезвоживания и улучшает самочувствие.

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