Ученые назвали лучшее время для первой чашки кофе

Когда кофе "работает" хуже: ученые назвали идеальное время для первой чашки
Фото: www.unsplash.com
Одна ошибка лишает вас бодрости

Многие уверены, что чашка кофе сразу после пробуждения – лучший способ окончательно проснуться. Однако специалисты считают, что такая привычка не позволяет получить максимальный эффект от напитка.

Все дело в кортизоле – гормоне, который помогает организму проснуться естественным образом. В первые минуты после подъема его уровень и так остается высоким, поэтому кофеин действует слабее, чем мог бы.

Эксперты советуют не спешить с первой чашкой и подождать примерно 60–90 минут после пробуждения. Именно в этот момент уровень кортизола начинает снижаться, а кофе помогает получить более выраженный заряд бодрости. Об этом напоминает портал "Ридлайф.ру".

Для того чтобы эффект сохранялся дольше, важно не забывать о полноценном завтраке. Белковая пища помогает поддерживать стабильный уровень энергии, а достаточное количество воды, особенно в жаркую погоду, снижает риск обезвоживания и улучшает самочувствие.

Ранее ученые обнаружили причину ухудшения памяти.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник
По теме

"Требуются контрмеры": западный аналитик рассказал, чем Россия удивила противника

Современные конфликты сильно отличаются от войн прошлого

Удар по Киеву: на Западе раскрыли, чего испугался Зеленский

Глава киевского режима попал в неприятную ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей