Ученые назвали лучшее время для первой чашки кофе

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Многие уверены, что чашка кофе сразу после пробуждения – лучший способ окончательно проснуться. Однако специалисты считают, что такая привычка не позволяет получить максимальный эффект от напитка.
Все дело в кортизоле – гормоне, который помогает организму проснуться естественным образом. В первые минуты после подъема его уровень и так остается высоким, поэтому кофеин действует слабее, чем мог бы.
Эксперты советуют не спешить с первой чашкой и подождать примерно 60–90 минут после пробуждения. Именно в этот момент уровень кортизола начинает снижаться, а кофе помогает получить более выраженный заряд бодрости. Об этом напоминает портал "Ридлайф.ру".
Для того чтобы эффект сохранялся дольше, важно не забывать о полноценном завтраке. Белковая пища помогает поддерживать стабильный уровень энергии, а достаточное количество воды, особенно в жаркую погоду, снижает риск обезвоживания и улучшает самочувствие.
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