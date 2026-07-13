Ученые выяснили, почему нельзя спать под шум телевизора

Мозг точно будет "недоволен"

Даже если ночью человек ни разу не проснулся, его мозг все равно может работать менее эффективно. Ученые выяснили, что шум во время сна способен незаметно нарушить процесс запоминания, из-за чего новая информация усваивается значительно хуже.

Исследователи из Университета Фрайбурга провели эксперимент с участием добровольцев. Перед сном они запоминали новые факты и выполняли задания на развитие моторной памяти. Затем участники отдыхали в двух разных условиях: один раз – в полной тишине, второй – под случайные щелчки. После пробуждения результаты оказались разными: в период, когда люди спали при посторонних звуках, они заметно хуже воспроизводили изученный материал.

Специалисты отмечают, что шум практически не влияет на продолжительность сна, но мешает мозгу полноценно переходить в глубокую фазу, в которой происходит обработка и сохранение полученной за день информации. Так что человек может выспаться, но при этом хуже запоминать события, факты и новые навыки. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

Такие результаты исследования точно будут интересны людям, которые спят при включенном телевизоре, музыке или других постоянных фоновых звуках. Кроме того, это открытие ставит под сомнение эффективность некоторых методов воздействия на мозг с помощью звуков во время сна, поскольку вместо пользы они могут давать обратный эффект.

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