Детям запретят популярные процедуры в салонах красоты

В России вводят новые ограничения

В России меняются правила оказания косметических услуг детям. С конца 2026 года салонам красоты придется ограничить ряд процедур, которые раньше нередко выполняли несовершеннолетним ради красивой картинки. Теперь главным приоритетом станет безопасность ребенка.

С 1 декабря начнет действовать новый госстандарт, который распространяется на детей от одного года до 14 лет. Согласно документу, уход за детскими ногтями должен быть максимально щадящим. Допускается только аккуратная обработка без использования травмирующих методов, а для покрытия разрешены лишь безопасные гипоаллергенные составы, в том числе лаки на водной основе. Использование гель-лака, наращивания и других долговечных покрытий в перечень допустимых процедур не вошло.

Новые требования затрагивают и другие услуги. Для детей исключаются химическая завивка, кератиновое выпрямление, стойкое окрашивание и осветление волос, перманентный макияж, косметологические процедуры и большинство видов пирсинга. Единственным исключением остается прокол мочек ушей при наличии письменного согласия родителей. Об сообщает женский журнал "Клео.ру".

Стандарт также устанавливает требования к работе салонов. Для детей младше десяти лет любые процедуры должны проводиться только в присутствии родителей или законных представителей. Кроме того, специалисты обязаны заранее учитывать возможные аллергические реакции и другие индивидуальные особенности здоровья ребенка, а помещение должно быть оборудовано так, чтобы исключить доступ детей к опасным инструментам и материалам.

Сам по себе ГОСТ не вводит прямого законодательного запрета для всех салонов, однако он определяет единый ориентир безопасного обслуживания детей и задает стандарты, на которые будут ориентироваться участники рынка.