Назван идеальный завтрак, который помогает снизить риск развития рака

Какие продукты лучше есть утром

Правильно подобранный завтрак способен не только зарядить энергией, но и снизить риск развития серьезных заболеваний, включая некоторые виды рака, диабет и болезни сердца. Для этого достаточно отказаться от самых вредных утренних привычек и заменить их более полезными продуктами.

Диетологи рекомендуют как можно реже начинать день с выпечки, белого хлеба, сладких хлопьев, колбас и бекона. Вместо этого лучше выбирать цельнозерновые продукты, свежие фрукты, овощи и нежирные молочные продукты. Например, овсянка, цельнозерновой хлеб или натуральный йогурт помогают дольше сохранять чувство сытости и обеспечивают организм необходимыми питательными веществами.

Полезным дополнением к завтраку может стать чашка черного кофе без большого количества сахара. Исследования показывают, что умеренное употребление этого напитка связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов онкологии. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

Еще один хороший вариант – яйца. Они богаты белком и витаминами, а лучше всего сочетаются с овощами, авокадо или цельнозерновым хлебом. Даже небольшие изменения в рационе способны сделать ежедневный завтрак не только вкуснее, но и значительно полезнее для здоровья.

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