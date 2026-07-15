В США продан самый дорогой динозавр в истории

Ученым не очень понравилась торговля столь ценными экспонатами

Останки древнего хищника установили новый мировой рекорд стоимости. На торгах Sotheby's в США неизвестный покупатель приобрел скелет тираннозавра рекса за 50,1 миллиона долларов – почти 4 миллиарда рублей. Еще никогда окаменелости древних обителей нашей планеты не уходили с молотка за такую сумму.

Проданный экземпляр получил имя Гас. По оценкам ученых, этот тираннозавр жил около 67 миллионов лет назад. Его высота превышает четыре метра, а сохранность находки считается уникальной: специалистам удалось восстановить более 60 процентов подлинных костей. Останки огромного хищника обнаружили на территории одного ранчо на юге страны. На раскопки, реставрацию и научное исследование ушло шесть лет.

Изучение скелета показало, что жизнь древнего хищника была крайне суровой. На костях сохранились следы старых переломов и укусов, которые успели зажить при жизни животного. По мнению специалистов, тираннозавр неоднократно участвовал в ожесточенных схватках с другими крупными хищниками. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

Продажа ценного экспоната вызвала неоднозначную реакцию среди ученых. Многие опасаются, что уникальные палеонтологические находки будут оседать в частных коллекциях миллиардеров, лишая исследователей возможности изучать редчайшие экспонаты и показывать их посетителям музеев.

Ранее ученые обнаружили в китайском захоронении древнее пиво.