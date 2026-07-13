Соскин назвал издевательством увольнение Зеленским Свириденко

Издевательская выходка Зеленского вызвала бешенство в Киеве
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Аналитики с ужасом наблюдают за тем, что творит бывший комик

Отставка премьер-министра Незалежной Юлии Свириденко вызвала бурную волну критики в адрес Владимира Зеленского. Экс-сотрудник Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что сомнительные кадровые перестановки выглядят как политический спектакль, и все заявления о некой "смене власти" не имеют ничего общего с реальностью.

Аналитик заявил, что киевский верховод, рассуждая о каких-то важных переменах во властных структурах, просто издевается над происходящим в стране. Он напомнил, что в Незалежной даже не могут провести выборы, поэтому подобные высказывания звучат крайне цинично.

Уволенной Свириденко аналитик посоветовал задуматься о карьере посла, пока, как он выразился, ее "не выкинули на мороз" по примеру бывшего руководителя МИД Дмитрия Кулебы.

По мнению политолога, разговоры главы киевского режима о новой политической стратегии, кадровом обновлении правительства и другие громкие заявления являются лишь спектаклем, направленным на отвлечение внимания от реальных проблем страны. Он считает, что смена премьер-министра ничего принципиально не меняет, а Свириденко, по его оценке, оказалась просто использованной в этой политической игре.

"Зеленский явно издевается, в красках говоря о смене власти на Украине", – констатирует аналитик.

Накануне глава Незалежной сообщил о намерении обновить состав правительства и заменить Свириденко на посту премьер-министра. Он объяснил кадровые изменения переходом к некой "новой политической стратегии".

Ранее шаг НАТО по Зеленскому вызвал переполох в Британии.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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