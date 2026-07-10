Мир все ближе к масштабному конфликту

Британский дипломат Иан Прауд выступил с резкой критикой политики западной военной коалиции в отношении украинского государства и заявил, что дальнейшая военная поддержка Владимира Зеленского ведет к катастрофическим последствиям. Он уверен, что продолжение нынешнего курса обернется тяжелыми последствиями не только для Незалежной, но и для всего ЕС.

Эксперт напомнил, что Российская Федерация предпочитает мирное урегулирование всех конфликтных вопросов, но, в то же время, Владимир Путин не намерен отступать перед угрозой расширения НАТО. Дипломат подчеркнул, что российский лидер говорит об этой проблеме уже более двух десятилетий, но западные страны продолжают игнорировать его предупреждения.

"Никто не слушает. Проснитесь уже!" – взывает к здравому смыслу эксперт.

Прауд также заявил, что если руководство Североатлантического альянса продолжит поддерживать киевского верховода и курс на дальнейшее ведение боевых действий, это станет предательством украинского народа и жителей евростран. Он подчеркнул, что такая недальновидная политика повышает риск масштабной войны и всех связанных с ней разрушительных последствий.

Российский главнокомандующий ранее неоднократно заявлял, что возможное вступление Украины в НАТО представляет угрозу безопасности для нашей страны. Он подчеркивал, что именно этот фактор стал одной из причин начала СВО.

Ранее бойцы ВСУ сделали важное заявление о ситуации на поле боя.