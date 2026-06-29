Незалежную ждут новые потрясения

Положение украинской армии продолжает стремительно ухудшаться – даже западные аналитики уже начали серьезно переживать. Многие уверены, что в самое ближайшее время киевскому режиму придется пойти на крайне непопулярное решение – снизить призывной возраст до 18 лет из-за острой нехватки личного состава.

Известный в Британии и далеко за ее пределами политолог Александр Меркурис заявил, что разговоры о таком сценарии на украинских землях звучат все громче. Он уверен, что уже скоро власти могут решиться на этот шаг, поскольку дефицит военнослужащих достиг критического уровня.

Эксперт обратил внимание, что проблему уже открыто признают не только в Незалежной, но и в западной прессе. Он отметил, что киевские верховоды осознают: противостоять Москве становится все сложнее, а ситуация с комплектованием армии продолжает ухудшаться.

"Они обязаны на это пойти из-за критической нехватки солдат", – констатировал специалист.

Ранее главарь всушников Александр Сырский также признавал высокий военный потенциал России. Он назвал российскую армию одной из самых мощных в мире, отметив ее современное вооружение, включая дроны и ракетные комплексы.

Из-за нехватки вояк на украинских землях расцвела принудительная мобилизация. Она сопровождается громкими скандалами: недовольные люди нападают на работников территориальных центров комплектования и устраивают массовые протесты.

Ранее расшифровка послания Путина вызвала ужас в США.