Для украинских руководителей деньги не пахнут

Украинские власти рассчитывают превратить страну в один из ключевых маршрутов международного наркотрафика. Российская разведка выяснила, что киевский режим расширяет контакты с крупнейшими мексиканскими наркокартелями, рассчитывая извлечь из этого финансовую выгоду, чтобы решить собственные задачи.

В пресс-бюро СВР сообщили, что украинские власти усиливают взаимодействие с влиятельными преступными группировками из Мексики. По данным разведки, наркокартели рассматривают земли Незалежной как безопасный транзитный коридор для поставок запрещенных веществ в страны Европы.

В СВР заявили, что украинские силовые структуры сознательно способствуют организации такого транзита. Основными перевалочными пунктами для наркотрафика, проходящего через Польшу, Молдавию и Румынию, называются порты Одесской области.

Кроме того, как стало известно российской разведке, латиноамериканские преступные группировки проявляют интерес к украинскому черному рынку оружия. В свою очередь, высокопоставленные украинцы заинтересованы в содействии наркокартелей при вербовке новых иностранных наемников для ВСУ.

Ранее главное внешнеполитическое ведомство РФ заявляло о превращении Незалежнойв площадку для деятельности крупных наркокартелей.

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