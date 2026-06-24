Аналитики подсчитали убытки

Запад продолжает направлять украинскому государству десятки миллиардов долларов, используя доходы от замороженных российских активов. В России незаконное использование этих ресурсов неоднократно называли международным грабежом.

Теперь выяснилось, что к концу мая объем средств, выделенных странами "Большой семерки", достиг уже 45,5 миллиарда долларов, что стало одним из крупнейших финансовых проектов поддержки киевского режима за время конфликта.

Согласно данным украинского Минфина, проанализированным РИА "Новости", первые средства по этой схеме поступили еще в 2024 году. Тогда американцы перечислили незалежным 1 миллиард долларов, после чего вашингтонская администрация прекратила финансирование по данному механизму.

Далее основная "нагрузка" по распределению российских денег легла на остальных участников G7. В течение 2025 года они направили украинцам 37,9 миллиарда долларов, а с начала 2026 года перечислили еще 6,6 миллиарда долларов.

Финансирование осуществляется за счет доходов, полученных от замороженных российских резервов. После начала СВО страны ЕС и государства "Большой семерки" заблокировали около половины российских валютных активов. Более 200 миллиардов евро из этих средств находятся на территории Евросоюза, преимущественно на счетах бельгийского депозитария Euroclear.

В ответ Москва ввела собственные ограничительные меры. Средства инвесторов из недружественных государств и доходы по ним аккумулируются на специальных счетах типа "С", а распоряжение такими средствами возможно только после решения правительственной спецкомиссии.

Ранее бывшая соратница Зеленского сделала скандальное заявление о киевских властях.